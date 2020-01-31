Названы причины счастья россиян
Президент холдинга «Минченко консалтинг», анализируя для НСН «индекс счастья», отметил, что людей давно санкции из-за присоединения Крыма не волнуют.
В 2019 году 42% россиян назвали себя счастливыми. Это результаты глобального опроса ассоциации исследовательских агентств Gallup International. Прошлогодний показатель «индекса счастья» у россиян достиг 24 процентных пунктов, что стало худшим результатом с 2013 года. Это также вдвое меньше мирового показателя. Несчастными себя считают 18% россиян.
По словам экономиста Сергея Гуриева, «аномальный» рост индекса счастья наблюдался после присоединения Крыма в 2014 году, а затем начал снижаться.
Президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко в беседе с НСН нашел свою причину счастья россиян.
«А санкции народ-то и особо не чувствует, гораздо большую роль в настроении россиян сыграла пенсионная реформа. Если посмотреть на результаты любых опросов, то в топе нет темы санкционного давления Запада. Людей больше интересует их экономическое положение, их проблемы. Я вижу причину повышения "индекса счастья" в некой стабилизации, и в том, что правительство уже давно ничего плохо людям не делало», - отметил эксперт.
«Индекс счастья» рассчитывается как разница между положительными и отрицательными ответами. Лидерами рейтинга стали Колумбия, Индонезия и Эквадор. По всему миру счастливыми себя назвали 59% респондентов, несчастными — 11%.
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