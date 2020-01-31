Названы причины счастья россиян

В 2019 году 42% россиян назвали себя счастливыми. Это результаты глобального опроса ассоциации исследовательских агентств Gallup International. Прошлогодний показатель «индекса счастья» у россиян достиг 24 процентных пунктов, что стало худшим результатом с 2013 года. Это также вдвое меньше мирового показателя. Несчастными себя считают 18% россиян.

По словам экономиста Сергея Гуриева, «аномальный» рост индекса счастья наблюдался после присоединения Крыма в 2014 году, а затем начал снижаться.

Президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко в беседе с НСН нашел свою причину счастья россиян.