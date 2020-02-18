ВЦИОМ: Большинство россиян считают, что их окружают добрые люди

18 февраля 202011:43

Большинство наших соотечественников считают, что их окружают добрые люди. Об этом говорят данные опроса, проведённого ВЦИОМ. Выяснилось, что такой позиции придерживается 75% опрошенных. Как отмечает RT, в большинстве своём так считают россияне в возрасте от 18 до 24 лет, а также люди старше 60 лет.

К слову, 72% респондентов настаивают на том, что к добрым людям нельзя отнести тех, кто проявляет доброту только к своим близким, при этом забывая об остальных людях.

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Между тем, ранее НСН писала, что самые скромные россияне живут в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Тюмени. Об этом говорят данные опроса, проведённого агентством Zoom Market. В ходе исследования респондентам задавали вопрос о том, любят ли они привлекать к себе внимание, демонстрировать свои достижения, а также имущество или достаток. Также их спрашивали о том, могут ли они назвать себя скромными.

Также в первую десятку самых скромных попали жители Омска, Саранска, Красноярска, Волгограда, Нижнего Новгорода, Владивостока и Челябинска. Что касается российской столицы, то она расположилась на 20-ой позиции.

Выяснилось, что в целом скромными себя считают 68% жителей крупнейших российских городов.

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ФОТО: pixabay.com
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