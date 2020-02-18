ВЦИОМ: Большинство россиян считают, что их окружают добрые люди

Большинство наших соотечественников считают, что их окружают добрые люди. Об этом говорят данные опроса, проведённого ВЦИОМ. Выяснилось, что такой позиции придерживается 75% опрошенных. Как отмечает RT, в большинстве своём так считают россияне в возрасте от 18 до 24 лет, а также люди старше 60 лет.

К слову, 72% респондентов настаивают на том, что к добрым людям нельзя отнести тех, кто проявляет доброту только к своим близким, при этом забывая об остальных людях.