Россияне назвали главные недостатки и преимущества мессенджеров

Россияне назвали низкое качество связи и задержки при передаче сообщений главными недостатками при использовании мессенджеров. Об этом говорится в пресс-релизе «Российской газеты», которая при участии экспертов Центра цифровой экспертизы Роскачества провела опрос среди граждан страны.

Роскомнадзор подтвердил обсуждение блокировки голосовых вызовов в мессенджерах

Самой распространенной проблемой оказалась плохая связь при звонках – на это указали 55,2% респондентов. На втором месте – задержки при передаче сообщений, с которыми сталкивались 35,7% опрошенных. Около 20% россиян отметили слабую работу службы поддержки и технические сбои в приложении.

Реже всего участники опроса упоминали трудности с отправкой голосовых сообщений (6,5%) и сложности при авторизации (5,5%).

Основными критериями выбора мессенджера стало наличие знакомых, которые уже используют приложение (42,2% опрошенных), на втором месте – удобство пользования: его выбрали 36,1% респондентов. Широкая функциональность стала приоритетом для 16,1% россиян.

При этом возможность пользоваться бесплатными функциями для 4% участников опроса, а глубокая настройка интерфейса как главный критерий заинтересовала лишь 1,5%.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Константин Михальчевский//РИА Новости
ТЕГИ:ОпросМобильная СвязьМессенджерыМобильные Телефоны

Горячие новости

Все новости

партнеры