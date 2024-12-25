Россияне назвали главные недостатки и преимущества мессенджеров

Самой распространенной проблемой оказалась плохая связь при звонках – на это указали 55,2% респондентов. На втором месте – задержки при передаче сообщений, с которыми сталкивались 35,7% опрошенных. Около 20% россиян отметили слабую работу службы поддержки и технические сбои в приложении.

Реже всего участники опроса упоминали трудности с отправкой голосовых сообщений (6,5%) и сложности при авторизации (5,5%).

Основными критериями выбора мессенджера стало наличие знакомых, которые уже используют приложение (42,2% опрошенных), на втором месте – удобство пользования: его выбрали 36,1% респондентов. Широкая функциональность стала приоритетом для 16,1% россиян.

При этом возможность пользоваться бесплатными функциями для 4% участников опроса, а глубокая настройка интерфейса как главный критерий заинтересовала лишь 1,5%.

