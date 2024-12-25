Россияне назвали главные недостатки и преимущества мессенджеров
Россияне назвали низкое качество связи и задержки при передаче сообщений главными недостатками при использовании мессенджеров. Об этом говорится в пресс-релизе «Российской газеты», которая при участии экспертов Центра цифровой экспертизы Роскачества провела опрос среди граждан страны.
Самой распространенной проблемой оказалась плохая связь при звонках – на это указали 55,2% респондентов. На втором месте – задержки при передаче сообщений, с которыми сталкивались 35,7% опрошенных. Около 20% россиян отметили слабую работу службы поддержки и технические сбои в приложении.
Реже всего участники опроса упоминали трудности с отправкой голосовых сообщений (6,5%) и сложности при авторизации (5,5%).
Основными критериями выбора мессенджера стало наличие знакомых, которые уже используют приложение (42,2% опрошенных), на втором месте – удобство пользования: его выбрали 36,1% респондентов. Широкая функциональность стала приоритетом для 16,1% россиян.
При этом возможность пользоваться бесплатными функциями для 4% участников опроса, а глубокая настройка интерфейса как главный критерий заинтересовала лишь 1,5%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru