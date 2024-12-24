Роскомнадзор подтвердил обсуждение блокировки голосовых вызовов в мессенджерах
Роскомнадзор подтвердил обсуждение возможности запрета голосовых сообщений в мессенджерах в качестве стимулирования их исполнять требования по борьбе с мошенничеством. При этом в ведомстве уточнили, что операторы связи уже сейчас имеют право по умолчанию блокировать звонки из-за рубежа.
Правда, как пояснили в пресс-службе Роскомнадзора, оператор должен обеспечить пользователю возможность разблокировать их все или те, которые поступают с номеров из его контактов. Такие же требования теперь законодательно могут ввести и в отношении мессенджеров в случае принятия соответствующего закона.
Дискутируются и другие меры борьбы с мошенниками. Например, возможность выявления оператором на своих сетях функционирования нелегальных колл-центров.
Ранее появились сообщения, что Минцифры и РКН обсуждают возможность ввести ограничения на звонки в мессенджерах из-за активности мошенников. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», рассматриваются два сценария - блокировка голосовых сообщений только из-за рубежа, либо 100% запрет на голосовые звонки в мессенджерах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru