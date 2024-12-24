Роскомнадзор подтвердил обсуждение блокировки голосовых вызовов в мессенджерах

Роскомнадзор подтвердил обсуждение возможности запрета голосовых сообщений в мессенджерах в качестве стимулирования их исполнять требования по борьбе с мошенничеством. При этом в ведомстве уточнили, что операторы связи уже сейчас имеют право по умолчанию блокировать звонки из-за рубежа.

Правда, как пояснили в пресс-службе Роскомнадзора, оператор должен обеспечить пользователю возможность разблокировать их все или те, которые поступают с номеров из его контактов. Такие же требования теперь законодательно могут ввести и в отношении мессенджеров в случае принятия соответствующего закона.