Россияне назвали главное слово 2021 года

Россияне назвали «коронавирус» главным словом нынешнего года. Каждый девятый считает, что это слово «вакцина», а 7% опрошенных — «здоровье». Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Каждый 20-й словом года считает «пандемию». С нелитературной лексикой ассоциируют этот год 4% граждан.

Слова «работа» и «семья» оказались главными понятиями в этом году для 3% опрошенных. Слово «жизнь» - ключевое для 2% респондентов.