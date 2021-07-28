Россияне назвали главное слово 2021 года
Россияне назвали «коронавирус» главным словом нынешнего года. Каждый девятый считает, что это слово «вакцина», а 7% опрошенных — «здоровье». Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Каждый 20-й словом года считает «пандемию». С нелитературной лексикой ассоциируют этот год 4% граждан.
Слова «работа» и «семья» оказались главными понятиями в этом году для 3% опрошенных. Слово «жизнь» - ключевое для 2% респондентов.
По мнению ещё 43% ключевыми словами года являются «стабильность», «кризис», «маска», «выборы» и «удалёнка».
Аналитики напоминают, что «коронавирус» и в прошлом году был назвал главным словом, но в 2020-ом такого мнение придерживались 28% опрошенных, а сейчас - 16%, передает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+23 032 / сут.
Умерли
155 тыс.+779 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+20 116 / сут.
- Вирусологи предрекли появление нового штамма СOVID-19 из-за туристов
- Ученые рассказали, когда закончится пандемия
- Россияне назвали главное слово 2021 года
- В жилом доме Барнаула произошел взрыв газа
- Росстат выяснил соотношение мужчин и женщин в стране
- Армения заявила о локальных боях на границе с Азербайджаном
- Российские пловцы завоевали серебро в эстафете на Олимпиаде-2020
- Веснина и Кудерметова вышли в полуфинал олимпийского теннисного турнира в парном разряде
- Чупков вышел в финал ОИ в плавании на 200 метров брассом
- Чимрова вышла в финал ОИ в плавании на дистанции 200 метров баттерфляем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru