Россияне назвали главное слово 2021 года

Россияне назвали «коронавирус» главным словом нынешнего года. Каждый девятый считает, что это слово «вакцина», а 7% опрошенных — «здоровье». Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Каждый 20-й словом года считает «пандемию». С нелитературной лексикой ассоциируют этот год 4% граждан.

Слова «работа» и «семья» оказались главными понятиями в этом году для 3% опрошенных. Слово «жизнь» - ключевое для 2% респондентов.

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По мнению ещё 43% ключевыми словами года являются «стабильность», «кризис», «маска», «выборы» и «удалёнка».

Аналитики напоминают, что «коронавирус» и в прошлом году был назвал главным словом, но в 2020-ом такого мнение придерживались 28% опрошенных, а сейчас - 16%, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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