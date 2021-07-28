Росстат выяснил соотношение мужчин и женщин в стране
В 2021 году в России на 1 тысячу мужчин в среднем приходится 1154 женщины. Об этом говорится в исследовании Росстата.
В докладе отмечается, что наиболее заметная разница присутствует в возрастной категории 70 и более лет — в этом возрасте на 1 тысячу мужчин женщин приходится более чем в два раза больше - 2278.
При этом среди новорожденных преобладают мужчины: от ноля до четырёх лет на 1 тысячу мальчиков приходится 944 девочки.
Согласно статистике, мужчин больше, чем женщин в возрастной категории до 34 лет, передает RT. А вот уже начиная с категории 35—39 лет и до 70 и более показатели меняются прямо противоположно.
Росстат также утверждает, что в городе на 1 тысячу мужского населения приходится 1186 женщин, а в селе — 1066.
В целом показатели нынешнего года практически не изменились по сравнению с прошлым. При этом за последние 10 лет разница сократилась: в 2011 году на 1 тысячу мужчин приходилось 1163 женщины.
В Общественной палате ранее предложили значительно расширить поддержку многодетных семей, в том числе ввести выплату отцовского капитала, равного материнскому. Первый зампред комиссии по вопросам демографической и семейной политики Общественной палаты РФ Павел Пожигайло в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» раскритиковал идею своих коллег, назвав это издевательством и извращением.
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