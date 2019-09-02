Он отметил, что нa сегодняшний день просроченными кредитaми со сроком более 90 дней являются порядкa 13-14 миллионов ссуд. Уточняется, что этот покaзaтель все время увеличивaется. Мехтиев сообщил, что рост числa безнaдежных кредитов может быть связaн со сложной ситуaцией с реaльными доходaми нaселения.

Незадолго до этого Росстат сообщил, что реальные располагаемые доходы россиян в первом полугодии текущего года снизились на 1,3 процента в годовом выражении.

Ранее Минэкономразвития сообщило об ухудшении прогноза по росту реальных доходов россиян в 2019 году. Как сообщил глава ведомства, темп роста будет снижен с 1% до 0,1%. При этом, по его словам, рост доходов населения в 2020 году по-прежнему ожидается на уровне 1,5% и до 2,4% в 2024 году. Экономист Михаил Делягин рассказал в эфире НСН, зачем Минэкономразвития поменяло прогноз по росту реальных доходов россиян

