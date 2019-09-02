Россияне накопили около 14 миллионов кредитов
Россияне накопили около 14 миллионов кредитов с просрочкой больше трех месяцев. Об этом сообщил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.
Он отметил, что нa сегодняшний день просроченными кредитaми со сроком более 90 дней являются порядкa 13-14 миллионов ссуд. Уточняется, что этот покaзaтель все время увеличивaется. Мехтиев сообщил, что рост числa безнaдежных кредитов может быть связaн со сложной ситуaцией с реaльными доходaми нaселения.
Незадолго до этого Росстат сообщил, что реальные располагаемые доходы россиян в первом полугодии текущего года снизились на 1,3 процента в годовом выражении.
Ранее Минэкономразвития сообщило об ухудшении прогноза по росту реальных доходов россиян в 2019 году. Как сообщил глава ведомства, темп роста будет снижен с 1% до 0,1%. При этом, по его словам, рост доходов населения в 2020 году по-прежнему ожидается на уровне 1,5% и до 2,4% в 2024 году. Экономист Михаил Делягин рассказал в эфире НСН, зачем Минэкономразвития поменяло прогноз по росту реальных доходов россиян
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