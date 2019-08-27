Названа причина ухудшения прогноза по росту реальных доходов россиян

«И 1% роста, и 0,1% роста – это в пределах статистической погрешности, но изменение в прогнозах показывает, что темп роста реальных доходов населения приобретает совсем уже символический характер и единственный смысл изменения прогнозов — это не признавать реальность. То есть не признавать того, что он падает, и будет продолжать падать. Значительная часть людей уже и сейчас не может нормально жить, даже скудно жить, не беря кредит. В данном случае мы имеем ситуацию, когда федеральный бюджет нахлёбывается денег, неиспользуемые остатки бюджета в 13 триллионов рублей будут расти и дальше. А международные резервы Банка России более чем вдвое превышают необходимый для гарантированного обеспечения рубля объем, но при этом и правительство Банка России делает все, чтобы блокировать социально-экономическое развитие страны», — посетовал экономист.

Ранее президент России Владимир Путин признал в ходе совещания, на котором присутствовал и глава Минэкономразвития, что даже с учётом увеличения зарплат в экономике реальные доходы россиян растут медленно. По его словам, такое положение дел не может не беспокоить.

