Депутат: «Первосентябрьский капитал» возродит праздник День знаний
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке рассказал на пресс-конференции НСН о своей инициативе.
Депутат Госдумы от фракции ЛДПР, заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов рассказал на пресс-конференции НСН о своем предложении ввести в России «первосентябрьский капитал».
«Предлагается ограничить сумму по сбору детей в школу на 1 сентября до 25% от среднемесячной зарплаты по региону. Условно, в Москве 50 тысяч рублей, соответственно, 12 500 рублей оплачивается родителями, все остальные деньги возмещаются государством. При этом самоконтроль действует. Люди будут понимать, что государство помогает, не пойдут одевать детей в брендовые вещи», — сказал депутат.
По его словам, вспомогательные выплаты должны быть доступны всем.
«Получать должны все, но по факту богатые люди откажутся от этого. Им не захочется собирать чеки, предоставлять какие-то материалы. У них и так есть деньги на то, чтобы собрать детей. Большинство людей, которые проживают у нас в России, к сожалению, бедные», — отметил парламентарий.
Борис Чернышов добавил, что работать «первосентябрьский капитал» будет через портал Госуслуги. Депутат уверен, что реализация его инициативы снова сделает 1 сентября праздником.
«1 сентября вместо того, чтобы быть праздником День знаний превратилось в день-повод для того, чтобы сходить в банк и взять очередной кредит, чтобы детей собрать в школу. Это недопустимо и не годится», — заявил Чернышов на пресс-конференции НСН.
Напомним, что по данным ВЦИОМ, за последние два года траты на подготовку к школе выросли более чем в два раза. Если в 2017 году стоимость средней школьной корзины составляла 12 745 рублей, то в 2019 году родители тратят на сборы в школу своих детей 26 986 рублей. Самыми популярными при этом тратами являются покупка школьной формы – 76%, письменных принадлежностей – 65% и рюкзаков – 64%. Исследования также показали, что за девять лет уменьшилось количество россиян, которые считают, что государство должно полностью обеспечивать детей всем необходимым для школы – 15% в 2019 году против 28% в 2010 году.
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