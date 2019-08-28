Депутат: «Первосентябрьский капитал» возродит праздник День знаний

По его словам, вспомогательные выплаты должны быть доступны всем.

«Получать должны все, но по факту богатые люди откажутся от этого. Им не захочется собирать чеки, предоставлять какие-то материалы. У них и так есть деньги на то, чтобы собрать детей. Большинство людей, которые проживают у нас в России, к сожалению, бедные», — отметил парламентарий.

Борис Чернышов добавил, что работать «первосентябрьский капитал» будет через портал Госуслуги. Депутат уверен, что реализация его инициативы снова сделает 1 сентября праздником.

«1 сентября вместо того, чтобы быть праздником День знаний превратилось в день-повод для того, чтобы сходить в банк и взять очередной кредит, чтобы детей собрать в школу. Это недопустимо и не годится», — заявил Чернышов на пресс-конференции НСН.

Напомним, что по данным ВЦИОМ, за последние два года траты на подготовку к школе выросли более чем в два раза. Если в 2017 году стоимость средней школьной корзины составляла 12 745 рублей, то в 2019 году родители тратят на сборы в школу своих детей 26 986 рублей. Самыми популярными при этом тратами являются покупка школьной формы – 76%, письменных принадлежностей – 65% и рюкзаков – 64%. Исследования также показали, что за девять лет уменьшилось количество россиян, которые считают, что государство должно полностью обеспечивать детей всем необходимым для школы – 15% в 2019 году против 28% в 2010 году.

