В Госдуме призвали смягчить правила авиаперевозки животных

Депутат Госдумы Алексей Корниенко направил в Минтранс письмо с призывом внести изменения в правила авиаперевозок животных, «основываясь на принципах нравственности и гуманизма». Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, Корниенко в письме напомнил о законе «Об ответственном обращении с животными», который признает, что животные подвержены эмоциональным и физическим переживаниям, а также закрепляет за человеком ответственность за их жизнь.

Соответствующее обращение депутат направил ведомству на фоне нашумевшего случая с отказом авиакомпании «Аэрофлот» пассажиру в перевозке кота, вес которого превышал установленный на 2 кг.

