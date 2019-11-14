В Госдуме призвали смягчить правила авиаперевозки животных
Депутат Госдумы Алексей Корниенко направил в Минтранс письмо с призывом внести изменения в правила авиаперевозок животных, «основываясь на принципах нравственности и гуманизма». Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, Корниенко в письме напомнил о законе «Об ответственном обращении с животными», который признает, что животные подвержены эмоциональным и физическим переживаниям, а также закрепляет за человеком ответственность за их жизнь.
Соответствующее обращение депутат направил ведомству на фоне нашумевшего случая с отказом авиакомпании «Аэрофлот» пассажиру в перевозке кота, вес которого превышал установленный на 2 кг.
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