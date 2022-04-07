Россияне начали скупать шины и покрышки

За первые две недели марта 2022 года россияне купили шины и покрышки на сумму 8,5 миллиардов рублей, по сравнению с аналогичным периодом в феврале их траты на эту продукцию выросли на 293%. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

В первой половине марта автолюбители в России купили более 1,2 миллиона автомобильных шин, что в три раза больше, чем в феврале. Так, спрос увеличился на 201%. При этом средневзвешенная цена одной шины в марте составила чуть более семи тысяч рублей.

Генеральный директор ЦРПТ Реваз Юсупов рассказал, что увеличение спроса вызвано сезонными особенностями, а также уходом с рынка некоторых производителей.