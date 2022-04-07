Россияне начали скупать шины и покрышки

За первые две недели марта 2022 года россияне купили шины и покрышки на сумму 8,5 миллиардов рублей, по сравнению с аналогичным периодом в феврале их траты на эту продукцию выросли на 293%. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

В первой половине марта автолюбители в России купили более 1,2 миллиона автомобильных шин, что в три раза больше, чем в феврале. Так, спрос увеличился на 201%. При этом средневзвешенная цена одной шины в марте составила чуть более семи тысяч рублей.

Генеральный директор ЦРПТ Реваз Юсупов рассказал, что увеличение спроса вызвано сезонными особенностями, а также уходом с рынка некоторых производителей.

В России рухнул спрос на новые автомобили

По данным ЦРПТ, в конце первого квартала 2022 года в гражданском обороте в РФ находится почти 80 миллионов шин и покрышек. По подсчетам аналитиков, этого может хватить на 11–17 месяцев. При этом отмечается, что производство и поставки на российский рынок продолжаются, поэтому дефицита удастся избежать.

Ранее бывший депутат Госдумы, автоэксперт Вячеслав Лысаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия не сможет самостоятельно обеспечить дефицит на авторынке, но в этом ей помогут Китай и Южная Корея, а также параллельный импорт.

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ФОТО: РИА Новости
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