В России рухнул спрос на новые автомобили

Согласно очередному отчёту, который опубликован на сайте организации, в первый месяц весны было реализовано всего 55 129 автомобилей, что на 93 547 штук меньше, чем в марте 2021 года.

По итогам I квартала 2022 года, спрос на новые автомобили в России снизился на 28,4% - было продано 277 332 новых машины, тогда как за январь-март прошлого года удалось реализовать 387 322 автомобиля.

В АЕБ отметили, что лидерами рынка стали компании АвтоВАЗ, Kia, Hyundai, Renault и Toyota, а самой продаваемой моделью - Lada Granta.

Ранее на АвтоВАЗе заявили о намерении в июне 2022 года приступить к производству спецверсий автомобилей Lada с минимальным содержанием иностранных комплектующих, сообщает RT.