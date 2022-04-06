В России рухнул спрос на новые автомобили
В марте 2022 года продажи новых легковых автомобилей и LCV (лёгкие коммерческие автомобили) в России упали сразу на 62,9%. Такие данные приводит Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
Согласно очередному отчёту, который опубликован на сайте организации, в первый месяц весны было реализовано всего 55 129 автомобилей, что на 93 547 штук меньше, чем в марте 2021 года.
По итогам I квартала 2022 года, спрос на новые автомобили в России снизился на 28,4% - было продано 277 332 новых машины, тогда как за январь-март прошлого года удалось реализовать 387 322 автомобиля.
В АЕБ отметили, что лидерами рынка стали компании АвтоВАЗ, Kia, Hyundai, Renault и Toyota, а самой продаваемой моделью - Lada Granta.
Ранее на АвтоВАЗе заявили о намерении в июне 2022 года приступить к производству спецверсий автомобилей Lada с минимальным содержанием иностранных комплектующих, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+14 661 / сут.
Умерли
371 тыс.+291 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+35 306 / сут.
- В России рухнул спрос на новые автомобили
- В Госдуме признали законность продажи самогонных аппаратов детям
- Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский
- СМИ: Неизвестные попытались поджечь виллу Соловьева в Италии
- Кисломолочную вакцину от коронавируса разработали в России
- Взрыв произошел в одной из мечетей Кабула
- В России утвердили упрощенный порядок признания зарубежного образования
- Минфин впервые исполнил в рублях обязательства по еврооблигациям перед иностранными держателями
- «Придется надеть шинели»: Зюганов описал последствия невыполнения задач спецоперации на Украине
- Песков: Отвод ВС РФ из Киевской области по приказу Путина был жестом доброй воли
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru