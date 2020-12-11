Россияне начали скупать шахматы после выхода сериала «Ход королевы»

Продажи шахмат в России в ноябре – после выхода сериала «Ход королевы» – выросли на 48%. Об этом сообщается в исследовании оператора фискальных данных OFD.ru.

Больше всего шахмат было продано в Москве и Санкт-Петербурге. В этих городах продажи настольной игры выросли в два и полтора раза соответственно, пишет Свободная пресса. Также рекордный спрос на шахматы зафиксирован в Краснодаре и Нижнем Новгороде. В восемь раз продажи увеличились в Махачкале, сообщает телеканал 360.