Россияне начали скупать шахматы после выхода сериала «Ход королевы»
Продажи шахмат в России в ноябре – после выхода сериала «Ход королевы» – выросли на 48%. Об этом сообщается в исследовании оператора фискальных данных OFD.ru.
Больше всего шахмат было продано в Москве и Санкт-Петербурге. В этих городах продажи настольной игры выросли в два и полтора раза соответственно, пишет Свободная пресса. Также рекордный спрос на шахматы зафиксирован в Краснодаре и Нижнем Новгороде. В восемь раз продажи увеличились в Махачкале, сообщает телеканал 360.
Напомним, ранее стало известно, что «Ход королевы» стал самым популярным мини-сериалом Netflix Отмечается, что после его выхода количество запросов в интернете о правилах игры в шахматы достигло девятилетнего пика. Певица Линда в беседе с НСН заявила, что уже посмотрела этот сериал,
«Отличный сериал, смотрела сама. Кстати, главным консультантом фильма выступил Гарри Каспаров, а продажи шахмат в США, например, выросли более чем на 170 процентов. Очень своевременная тема, думаю, для долгих, принудительных карантинных каникул», – отметила Линда.
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