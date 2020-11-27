Линда нашла рецепт от скуки для карантинных каникул

Певица специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящей недели.

1

Россияне рассказали, где любят встречать Новый год

Больше половины россиян предпочитают встречать Новый год дома, а 25% хотели бы отметить праздник за границей, свидетельствуют результаты опроса сервиса путешествий OneTwoTrip.

Линда: «Несмотря на все ограничения, до Нового года – 2021 – остались считанные дни, а значит уже пора к нему готовиться и настраиваться на праздник. Дед Мороз учится пользоваться Skype и Zoom, так что дети и не только смогут, в любом случае, пообщаться с зимним волшебником лицом к лицу. Для меня Новый год – это всегда что-то очень мощное, эмоциональное и яркое, потому что это встречи с близкими людьми, начинается все с чистого листа, можно все понять и принять по-новому, и мы всегда ждем какого-то волшебства, надеемся на лучшее», – поделилась Линда с НСН.

2

«Ход королевы» стал самым популярным мини-сериалом Netflix

«Ход королевы» стал самым популярным мини-сериалом на платформе Netflix. Отмечается, что после выхода сериала количество запросов в интернете о правилах игры в шахматы достигло девятилетнего пика.

Линда: «Отличный сериал, смотрела сама. Кстати, главным консультантом фильма выступил Гарри Каспаров, а продажи шахмат в США, например, выросли более чем на 170 процентов. Очень своевременная тема, думаю, для долгих, принудительных карантинных каникул», – отметила она в интервью НСН.

3

В ВОЗ посоветовали отказаться от корпоративов

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала россиянам отказаться от больших корпоративов.

Линда: «В связи с таким решением, видимо, корпоративы будут работать навынос, или можно придумать новые варианты отдыха. Например, автовечеринки. В костюмах, допустим, оленей и с ужином прямо в машине», – предложила певица в эфире НСН.

4

Линда играет сольный концерт в Москве

25 сентября вышел в свет новый альбом «ДНК Мира», а 28 ноября в Москве состоится большой сольный концерт Линды.

Линда: «Несмотря на все ограничения, я очень рада, что концерты проходят, пусть даже в таких скромных условиях. Но это всегда очень живо, это пронзительные эмоции. Именно музыка, наши глаза, наши слезы, способность чувствовать и переживать друг за друга и наша всеобщая взаимная любовь дают силы нам в это непростое время. До встречи», – пригласила Линда слушателей НСН.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: MUZTAPE
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