Линда нашла рецепт от скуки для карантинных каникул

Линда: «Несмотря на все ограничения, до Нового года – 2021 – остались считанные дни, а значит уже пора к нему готовиться и настраиваться на праздник. Дед Мороз учится пользоваться Skype и Zoom, так что дети и не только смогут, в любом случае, пообщаться с зимним волшебником лицом к лицу. Для меня Новый год – это всегда что-то очень мощное, эмоциональное и яркое, потому что это встречи с близкими людьми, начинается все с чистого листа, можно все понять и принять по-новому, и мы всегда ждем какого-то волшебства, надеемся на лучшее», – поделилась Линда с НСН.

