Линда нашла рецепт от скуки для карантинных каникул
Певица специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящей недели.
Россияне рассказали, где любят встречать Новый год
Больше половины россиян предпочитают встречать Новый год дома, а 25% хотели бы отметить праздник за границей, свидетельствуют результаты опроса сервиса путешествий OneTwoTrip.
Линда: «Несмотря на все ограничения, до Нового года – 2021 – остались считанные дни, а значит уже пора к нему готовиться и настраиваться на праздник. Дед Мороз учится пользоваться Skype и Zoom, так что дети и не только смогут, в любом случае, пообщаться с зимним волшебником лицом к лицу. Для меня Новый год – это всегда что-то очень мощное, эмоциональное и яркое, потому что это встречи с близкими людьми, начинается все с чистого листа, можно все понять и принять по-новому, и мы всегда ждем какого-то волшебства, надеемся на лучшее», – поделилась Линда с НСН.
«Ход королевы» стал самым популярным мини-сериалом Netflix
«Ход королевы» стал самым популярным мини-сериалом на платформе Netflix. Отмечается, что после выхода сериала количество запросов в интернете о правилах игры в шахматы достигло девятилетнего пика.
Линда: «Отличный сериал, смотрела сама. Кстати, главным консультантом фильма выступил Гарри Каспаров, а продажи шахмат в США, например, выросли более чем на 170 процентов. Очень своевременная тема, думаю, для долгих, принудительных карантинных каникул», – отметила она в интервью НСН.
В ВОЗ посоветовали отказаться от корпоративов
Всемирная организация здравоохранения рекомендовала россиянам отказаться от больших корпоративов.
Линда: «В связи с таким решением, видимо, корпоративы будут работать навынос, или можно придумать новые варианты отдыха. Например, автовечеринки. В костюмах, допустим, оленей и с ужином прямо в машине», – предложила певица в эфире НСН.
Линда играет сольный концерт в Москве
25 сентября вышел в свет новый альбом «ДНК Мира», а 28 ноября в Москве состоится большой сольный концерт Линды.
Линда: «Несмотря на все ограничения, я очень рада, что концерты проходят, пусть даже в таких скромных условиях. Но это всегда очень живо, это пронзительные эмоции. Именно музыка, наши глаза, наши слезы, способность чувствовать и переживать друг за друга и наша всеобщая взаимная любовь дают силы нам в это непростое время. До встречи», – пригласила Линда слушателей НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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