Сервис IMDb назвал самые популярные сериалы 2020 года
Сервис IMDb представил список самых популярных среди пользователей сайта сериалов в 2020 году. Возглавляют его «Пацаны», на второй строчке расположился , «Бумажный дом», замыкает тройку лидеров «Тьма». Также в топ-5 вошли «Озарк» и «Мандалорец».
Среди документальных сериалов лидирует «Король тигров: Убийство, хаос и безумие», отмечает РИА Новости.
А накануне сообщалось, что комедия «Холоп» стала самым популярным фильмом года среди российских пользователей Google. Именно ленту Клима Шипенко и новости о ней люди искали в поисковой системе чаще всего. Примечательно, что «Холоп» в представленном рейтинге обошел «Джентльменов» Гая Ричи и «Довод» Кристофера Нолана.
Что касается сериалов, то в этой категории лидером рейтинга стало турецкое шоу «Жестокий Стамбул». За ним следует испанская криминальная драма «Бумажный дом» и турецкая мелодрама «Ветреный».
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