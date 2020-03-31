Россияне начали скупать морозильные камеры для запаса продуктов

Россияне начали закупать морозильные камеры, чтобы делать дополнительные запасы продуктов. Как отмечают «Известия», по информации онлайн-ритейлеров, за последние две недели рост спроса на этот товар доходил до рекордных 1700%.

В свою очередь, диетологи считают заморозку здоровым способом сохранить продукты. Однако призывают не делать слишком больших запасов, поскольку со временем содержание питательных веществ в продуктах уменьшается. Поэтому специалисты советуют регулярно делать и обновлять небольшие запасы.