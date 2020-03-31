Россияне начали скупать морозильные камеры для запаса продуктов
Россияне начали закупать морозильные камеры, чтобы делать дополнительные запасы продуктов. Как отмечают «Известия», по информации онлайн-ритейлеров, за последние две недели рост спроса на этот товар доходил до рекордных 1700%.
В свою очередь, диетологи считают заморозку здоровым способом сохранить продукты. Однако призывают не делать слишком больших запасов, поскольку со временем содержание питательных веществ в продуктах уменьшается. Поэтому специалисты советуют регулярно делать и обновлять небольшие запасы.
Ранее НСН писала, что диетологи рекомендуют во время режима самоизоляции установить четкий режим питания, чтобы не набрать лишних килограммов. Об этом рассказала врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.
По словам специалиста, человек, вынужденно находящийся все время дома должен каждую неделю контролировать свой вес и следить, чтобы потребляемые калории соответствовали энергетическим затратам.
Если весы показывают недельную прибавку в весе около 500 граммов, значит, питание нужно пересмотреть. Скорее всего, необходимо исключить или уменьшить в рационе количество сладкого, мучного и жирного.
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