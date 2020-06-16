Россияне начали экономить на еде
Падение доходов на фоне экономического кризиса привело к тому, что россияне начали заметно экономить на продуктах питания. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Nielsen.
Так в мае потребители перешли на более дешевые продукты - доля низкого ценового сегмента выросла до 17,7 процента против среднегодового значения в 16,9 процента. При этом повышение спроса на недорогие товары наблюдается в половине категорий: макаронных изделиях, чае, воде и мясе.
Также упали продажи в премиальном ценовом сегменте - с 35,8 процента до 34,4 процента. Тенденцию на повышение спроса на более дешевые продукты подтвердили в двух крупных торговых сетях - «Магнит» и «Ашан».
В свою очередь аналитики отметили, что 30 процент россиян стали чаще, чем до кризиса, искать акционные товары.
Ранее в Центре развития Высшей школы экономики сообщили, что во втором квартале этого года доходы россиян снизятся в годовом выражении на 20 процентов. Опрошенный Ura.ru эксперт подтвердил, что такой прогноз действительно может сбыться.
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