Экономический КГБ. Как сдержать цены на продукты
Директор института проблем глобализации в беседе с НСН назвал способы не допустить дефицит продовольствия.
Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал идею ограничить рост цен на продукты питания, сообщает РИА «Новости».
Директор института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в беседе с НСН назвал способы сдержать рост на продовольствие.
«Монопольное повышение цен на продукты уже произошло в ряде мест. Что официальная статистика на это не реагирует – это проблема официальной статистики. Последствия, возникновение дефицита зависит от того, как именно будут регулироваться цены. Нормальный способ – это установление совокупной торговой наценки. То есть товар в розницу может продаваться, не превышая определенный уровень от цены производителя или импортера. Это мотивирует торговцев напрямую взаимодействовать с производителями товаров, не прогонять его через посредников. Второе - нужно предоставить ФАС функции экономического КГБ, то есть антимонопольная служба должна получить право проверять любого продавца на завышение цен», - сказал экономист.
Он выразил сомнение, что правительство готово к таким мерам.
«Подозреваю, товарищ Мишустин ни то, ни другое делать не будет, то эта правильная мера будет осуществляться крайне неправильным способом, чтобы дискредитировать правильную идею», - заключил Делягин.
Напомним, ранее крупнейшие поставщики продуктов питания предупредили о росте цен на 5-20%.
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