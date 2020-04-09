Экономический КГБ. Как сдержать цены на продукты

«Монопольное повышение цен на продукты уже произошло в ряде мест. Что официальная статистика на это не реагирует – это проблема официальной статистики. Последствия, возникновение дефицита зависит от того, как именно будут регулироваться цены. Нормальный способ – это установление совокупной торговой наценки. То есть товар в розницу может продаваться, не превышая определенный уровень от цены производителя или импортера. Это мотивирует торговцев напрямую взаимодействовать с производителями товаров, не прогонять его через посредников. Второе - нужно предоставить ФАС функции экономического КГБ, то есть антимонопольная служба должна получить право проверять любого продавца на завышение цен», - сказал экономист.

Он выразил сомнение, что правительство готово к таким мерам.

«Подозреваю, товарищ Мишустин ни то, ни другое делать не будет, то эта правильная мера будет осуществляться крайне неправильным способом, чтобы дискредитировать правильную идею», - заключил Делягин.

Напомним, ранее крупнейшие поставщики продуктов питания предупредили о росте цен на 5-20%.

