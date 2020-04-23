Россияне начали больше тратить на презервативы в условиях пандемии

НСН выяснила статистику продаж средств контрацепции в стране с началом пандемии коронавируса: москвичи тратят на презервативы в два раза больше остальных россиян.

Граждане России в условиях пандемии коронавируса увеличили свои траты на презервативы. Об этом НСН сообщили в IT-компании «Платформа ОФД».

Аналитики компании по запросу НСН сравнили обезличенные показатели продаж с 11 марта 2020 г. (с момента, когда ВОЗ признала распространение COVID-19 пандемией) по 20 апреля 2020 года с аналогичным периодом 2019 года.

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Так в целом по Росссии средний чек на презервативы вырос на 14 процентов — до 233 рублей. В денежном выражении спрос вырос на 9 процентов.

Заметно больше на презервативы потратили в Москве. Здесь средений чек покупки составил 414 рублей (на 19 процентов больше, чем в 2019-м), в денежном выражении спрос вырос на 4 процента.

«Платформа ОФД» - крупнейший в России оператор фискальных данных, компания ежедневно обрабатывает около 40 млн кассовых чеков с более чем 900 тысяч онлайн-касс по всей стране.

Ранее владелец владелец сети магазинов для взрослых «Розовый кролик» Максимиллиан Лапин в эфире НСН предупредил, что из-за повышенного спроса Россия может столкнуться с дефицитом латексных контрацептивов. Кроме того, отметил он, заметно снизились поставки сырья из Малайзии, где выращивается каучук, из которого, в свою очередь, производится латекс.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Мокрушин
ТЕГИ:ПрезервативыСтатистикаСекс
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