Пельш о разводах, чекушке и новом домашнем животном
Телеведущий Валдис Пельш специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд новостей, уходящей недели.
Срок примирения при разводах для россиян предложили увеличить
В России предложили в два раза увеличить срок примирения при расторжении брака. Сейчас в случае развода в органах ЗАГСа на примирение даётся один месяц, при разводе в суде — до трёх месяцев.
Валдис Пельш: «То есть получается, максимально можно огрести – полгода. Надо сказать, что это здравая мысль. Единственное, как мне кажется, что в случае наступления уголовной ответственности, эти полгода можно учитывать, как уже отбытый срок», — предлагает Валдис Пельш в беседе с НСН.
В России увеличилось количество долгожителей
В России увеличилось число долгожителей. Эксперты объясняют это тем, что век назад завершилась Гражданская война и люди начали возвращаться к мирной жизни, в связи с чем выросла рождаемость. Тем временем, на первое января 2020 года насчитывается почти 7 тысяч мужчин и 15 тысяч женщин, которые отметили свой столетний юбилей и большее число лет.
Валдис Пельш: «А я так скажу, готовьтесь к новым рекордам. Ведь секрет долголетия – это холод, голод и покой. В условиях пандемии, когда две трети населения не сделали никаких накоплений, голод – не проблема. Самоизоляция – это ощущение вечного покоя, а весна у нас достаточно в этом году прохладная. Так что рекорды не за горами», – отмечает он в эфире НСН.
Российским чекушкам грозит исчезновение
В России с первого июня могут исчезнуть чекушки из-за нового ГОСТа, который запрещает использовать малые емкостей для крепкого алкоголя.
Валдис Пельш: «Почему судьба всегда забирает лучшее, что у нас есть в жизни? Как мы теперь будем догоняться, не знаю», – говорит он НСН.
Disney начала работу над сериал по «Звездным войнам»
Студия Disney начала работу над сериалом по вселенной «Звездных войн», в центре сюжета которого окажется женщина. Пока проект остается безымянным.
Валдис Пельш: «Мы все с вами понимаем, что, конечно же, это будет подружка Йоды. Она будет волосатой, одеваться в рубище, вопрос с цветом, но это, я думаю, студия решит. И, конечно же, вы ждем постельных сцен между нашими героями, вперед Disney!» – делится он со слушателями НСН.
Ученые обнаружили впадающий в спячку вид птиц
Ученые обнаружили впадающий в спячку вид птиц. Речь идет о новозеландском скалистом крапивнике. Это родственники воробья. Данный вид находится на грани вымирания.
Валдис Пельш: «Мне кажется, решение на поверхности. Дело в том, что когда в Новой Зеландии зима, у нас лето, а когда у нас зима, лето у них. Предлагаю, скрестить крапивника с нашим медведем в период обоюдной спячки. Получаем уникальное, вечно спящее домашнее животное», – комментирует в интервью НСН Валдис Пельш.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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