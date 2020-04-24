Пельш о разводах, чекушке и новом домашнем животном

Валдис Пельш: «А я так скажу, готовьтесь к новым рекордам. Ведь секрет долголетия – это холод, голод и покой. В условиях пандемии, когда две трети населения не сделали никаких накоплений, голод – не проблема. Самоизоляция – это ощущение вечного покоя, а весна у нас достаточно в этом году прохладная. Так что рекорды не за горами», – отмечает он в эфире НСН.

