Россияне могут претендовать на второй «Дальневосточный гектар»

Второй «Дальневосточный гектар» в Арктике россияне смогут получить на определенных условиях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

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«В Арктической зоне РФ бесплатный гектар можно получить на территории Мурманской области, в Ненецком автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе, а также в муниципальных районах Архангельской области, Республики Коми и Карелии», — говорится в указе президента РФ Владимира Путина.

В соответствии с документом, получить землю в первые полгода смогут только местные жители указанных регионов. А с 1 февраля 2022 года обзавестись вторым «Дальневосточным гектаром» смогут жители других российских регионов, а также участники госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

Власти предлагают выбрать землю на территории площадью 1.1 млн га: в Мурманской области (767 тыс. га) и в Карелии (339 тыс. га)пишет Газета.ru.

Ранее руководитель «Эковахты Сахалина» Дмитрий Лисицын сообщил НСН, что житель Москвы рядом с курортом на Сахалине на участке, полученном по программе «Дальневосточный гектар», начал строить предприятие по хранению и переработке буровых и нефтяных шламов. Его возводят в Ногликском районе, вблизи поселка Горячие ключи, рядом с популярными в регионе Дагинскими термальными и минеральными источниками.

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