Москвич на Сахалине построит шламник на дальневосточном гектаре рядом с курортом

Житель Москвы рядом с курортом на Сахалине на участке, полученном по программе «Дальневосточный гектар», начал строить предприятие по хранению и переработке буровых и нефтяных шламов, сообщил НСН руководитель «Эковахты Сахалина» Дмитрий Лисицын. По его словам, строительство шламника началось в Ногликском районе, вблизи поселка Горячие ключи, рядом с популярными в регионе Дагинскими термальными и минеральными источниками.

Как рассказал эколог, для сохранения источников еще в 1987 году был создан региональный памятник природы. По данным «Эковахты Сахалина», от участка строительства шламонакопителя, который в феврале 2020 году взял в безвозмездное пользование житель Москвы Максим Яницкий по программе «Дальневосточный гектар», до ближайшего горячего источника менее 500 м, до ближайших домов поселка Горячие ключи – менее 400 м, до границы памятника природы «Дагинские термальные источники» - менее 550 м.

При этом, как утверждает Лисицын, в непосредственной близости от будущего шламника находятся два крупных рыбопромышленных предприятия, а также протекает ручей, впадающий в богатый рыбой Ныйский залив, где ведут традиционное рыболовство местные коренные народы – нивхи, и работают крупные рыбопромышленные предприятия.

«Строить такое предприятие в таком месте просто недопустимо с любой точки зрения. Мы видим здесь нарушение целого ряда законов и сейчас готовим собственную правовую оценку и обращение в прокуратуру и контролирующие органы, - заявил Дмитрий Лисицын. - Очевидно и то, что законодательство о «дальневосточном гектаре» нуждается в корректировке для исключения подобных сценариев в будущем».

Напомним, программа «Дальневосточный гектар» действует в России с 1 июня 2016 года.

