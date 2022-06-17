Россияне могут досрочно получать накопительную часть пенсии
У российских граждан есть право на получение накопительной части пенсии до наступления общеустановленного пенсионного возраста, сообщает «Прайм».
По словам представителей Пенсионного фонда России, такая возможность появилась после 2019 года, когда в России началось поэтапное повышение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. При этом возраст для получения права на выплату пенсионных накоплений не поменялся.
Обратиться за выплатой по старости могут российские мужчины в возрасте 60 лет и женщины в 55 лет. Подавать заявление нужно в ПФР или негосударственный пенсионный фонд.
Ранее сообщалось, что 37 российских пенсионеров, живущих за рубежом, во втором квартале 2022 года не смогли получить пенсии из-за введенных санкций.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 326 / сут.
Умерли
380 тыс.+67 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 699 / сут.
- Байден: Антироссийские санкции - лучший курс для США
- СМИ: США изучают фото двух попавших в плен на Украине американцев
- Россияне могут досрочно получать накопительную часть пенсии
- СМИ: в Канаде подтвердили переговоры с ФРГ по турбинам для «Северного потока»
- Медведев рассказал, за сколько купил свою первую «Ладу»
- В России появится виртуальная соцкарта «Мир»
- Макрон: Прорабатывается маршрут вывоза зерна с Украины
- СМИ: сотрудники SpaceX жалуются на поведение Маска
- Госдеп: проверяются сообщения о третьем американце, пропавшем на Украине
- МКС отклонилась от космического мусора
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru