Россияне могут досрочно получать накопительную часть пенсии

У российских граждан есть право на получение накопительной части пенсии до наступления общеустановленного пенсионного возраста, сообщает «Прайм».

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По словам представителей Пенсионного фонда России, такая возможность появилась после 2019 года, когда в России началось поэтапное повышение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. При этом возраст для получения права на выплату пенсионных накоплений не поменялся.

Обратиться за выплатой по старости могут российские мужчины в возрасте 60 лет и женщины в 55 лет. Подавать заявление нужно в ПФР или негосударственный пенсионный фонд.

Ранее сообщалось, что 37 российских пенсионеров, живущих за рубежом, во втором квартале 2022 года не смогли получить пенсии из-за введенных санкций.

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