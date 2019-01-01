Россияне меняют путёвки в Грузию на туры в Турцию, Армению и Кипр
Туристы, приобретшие путёвки в Грузию, начали обмен на туры в Армению, Турцию и на Кипр. Об этом АГН Москва сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
По её словам, туроператоры не имеют права продавать путёвки в Грузию уже с пятницы, с момента начала протестов и беспорядков в республике. Она отметила, что среди тех туристов, кто успевает вернуться из Грузии до 8 июля – дата, с которой введён запрет на авиасообщение между странами – оформляющих возврат мало.
«А те, у кого обратные билеты на даты после 8 июля — их большая часть, — меняют бронь на другие направления и в большинстве случаев с доплатой. Пока лидируют Турция, Кипр, Армения», — рассказала Ломидзе.
Также она добавила, что есть и те, кто надеется на скорое разрешение конфликтной ситуации и берёт билеты на стыковочные рейсы.
Напомним, 20 июня в зале пленарных заседаний парламента Грузии проходила утренняя сессия Генассамблеи МАП. Встречу открыл Гаврилов, который сидел в кресле главы парламента. Это вызвало недовольство со стороны оппозиционных депутатов, после чего здание парламента захватили радикалы. В результате столкновений полиции и протестующих пострадали не менее 240 человек.
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