На форуме «Иннопром» в Казахстане показали робособаку-охранника

Компания «Казахстан инжиниринг» представила робота-собаку с функцией охранника. Презентация состоялась на форуме «Иннопром».

Голосовой робот поможет РЖД в подборе персонала

Робот произведен в Китае. Разработку оснастили камерой, поворотным фонарем и рупором. Устройство может охранять территорию, анализировать местность и осуществлять доставку.

Как сообщает «Газета.Ru», разработчики пока не назвали стоимость робота. В Китае изделие без прожектора и сигнализации продается за $2700 (около 260 тысяч рублей).

Ранее на форуме «Армия-2022» продемонстрировали робота «М-81», оснащенного гранатометом, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Газета.ру
ТЕГИ:ТехнологииРоботыКазахстан

Горячие новости

Все новости

партнеры