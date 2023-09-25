На форуме «Иннопром» в Казахстане показали робособаку-охранника
Компания «Казахстан инжиниринг» представила робота-собаку с функцией охранника. Презентация состоялась на форуме «Иннопром».
Робот произведен в Китае. Разработку оснастили камерой, поворотным фонарем и рупором. Устройство может охранять территорию, анализировать местность и осуществлять доставку.
Как сообщает «Газета.Ru», разработчики пока не назвали стоимость робота. В Китае изделие без прожектора и сигнализации продается за $2700 (около 260 тысяч рублей).
Ранее на форуме «Армия-2022» продемонстрировали робота «М-81», оснащенного гранатометом, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru