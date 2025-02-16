Во Владимирской области гробы с телами разлетелись из грузовика

Это произошло в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе М-7 «Волга» вблизи деревни Чудиново. Mercedes-Benz вез гробы из Владимира в Нижний Новгород в крематорий. Водитель столкнулся с легковой машиной Lada Granta.

Кузов получил повреждения, из-за чего часть гробов выпала на дорогу и разбилась.

Ранее в Омске 11 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами и тремя легковушками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

