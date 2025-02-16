Во Владимирской области гробы с телами разлетелись из грузовика
16 февраля 202507:02
Во Владимирской области гробы с телами разлетелись из грузовика, сообщает KP.RU.
Это произошло в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе М-7 «Волга» вблизи деревни Чудиново. Mercedes-Benz вез гробы из Владимира в Нижний Новгород в крематорий. Водитель столкнулся с легковой машиной Lada Granta.
Кузов получил повреждения, из-за чего часть гробов выпала на дорогу и разбилась.
Ранее в Омске 11 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами и тремя легковушками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: США запросили у Европы гарантии безопасности для Киева
- Степашин считает, что приезд Трампа в Россию на День Победы произведет фурор
- Во Владимирской области гробы с телами разлетелись из грузовика
- СМИ: США старались заверить Украину, что ее пригласят к участию в переговорах
- Зеленский заявил, что Киев не рад вежливому диалогу США и России
- Южная Корея: Сеул не ожидал соглашения по обороне между Москвой и Пхеньяном
- СМИ: Европа проиграла в конфликте на Украине
- СМИ: США готовит «грандиозную сделку» с Лукашенко
- СМИ: Трамп ошеломил и унизил Европу
- Депутат Нилов: ЕГЭ в России надо отменять
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru