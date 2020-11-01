Россияне изменили свое отношение к переходу на четырехдневную рабочую неделю
Россияне за последний год поменяли свое отношение к переходу на четырехдневную рабочую неделю вместо пятидневной. Соответствующий опрос был проведен порталом Superjob среди представителей компаний и экономически активного населения, сообщает РБК.
Отмечается, что в 2020 году введение четырехдневной рабочей недели поддерживают 40% населения. Это на 9% меньше, чем в прошлом году, пишет Газета.ru.
Женщины и молодые люди чаще поддерживают переход на четырехдневку. Так, за сокращенную рабочую неделю голосуют 44% опрошенных из людей моложе 24 лет, а среди респондентов старше 35 лет — 37%.
Реже всего поддерживают переход на четырехдневную неделю сотрудники с зарплатой от 80 тысяч рублей (34%) из-за опасений в связи со снижением дохода.
Известно, что в опросе, который провели с 1 по 20 октября, участвовали 500 менеджеров по персоналу из 150 населенных пунктов и 1600 других сотрудников из 344 населенных пунктов страны.
Ранее журналист и музыкальный критик Илья Легостаев в эфире НСН прокомментировал идеи Медведева о повышении пенсионного возраста и введении четырехдневной неделе.
«Я думаю, что россияне самых разных возрастов могут начать делать ставки, что раньше – пенсия или четырехдневка?», – отметил он.
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