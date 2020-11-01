Россияне изменили свое отношение к переходу на четырехдневную рабочую неделю

Отмечается, что в 2020 году введение четырехдневной рабочей недели поддерживают 40% населения. Это на 9% меньше, чем в прошлом году, пишет Газета.ru.

Женщины и молодые люди чаще поддерживают переход на четырехдневку. Так, за сокращенную рабочую неделю голосуют 44% опрошенных из людей моложе 24 лет, а среди респондентов старше 35 лет — 37%.

Реже всего поддерживают переход на четырехдневную неделю сотрудники с зарплатой от 80 тысяч рублей (34%) из-за опасений в связи со снижением дохода.

Известно, что в опросе, который провели с 1 по 20 октября, участвовали 500 менеджеров по персоналу из 150 населенных пунктов и 1600 других сотрудников из 344 населенных пунктов страны.

Ранее журналист и музыкальный критик Илья Легостаев в эфире НСН прокомментировал идеи Медведева о повышении пенсионного возраста и введении четырехдневной неделе.

«Я думаю, что россияне самых разных возрастов могут начать делать ставки, что раньше – пенсия или четырехдневка?», – отметил он.

