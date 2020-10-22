Депутат Госдумы сомневается в эффективности четырехдневной рабочей недели
Депутат Госдумы, зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев в интервью "Вечерней Москве" заявил о ряде проблем, которые могут сопровождать переход россиян на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщает РИА Новости.
Терентьев заявил, что нововведение способно "перессорить россиян", усложнить расчет заработной платы, а также снизить эффективность труда. Схожего мнения придерживается кандидат экономических наук, глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.
Бунич заявил, что Россия еще не готова к четырехдневке, к тому же в условиях ограничений, вызванных пандемией, и массовом переходе на удаленную работу столь серьезные изменения в графике вызовут путаницу.
Ранее вопрос об укорачивании рабочей недели вновь поднял заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он выразил уверенность в необходимости сохранения вопросов трудового законодательства в текущей политико-экономической повестке.
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