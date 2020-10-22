Депутат Госдумы сомневается в эффективности четырехдневной рабочей недели

Депутат Госдумы, зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев в интервью "Вечерней Москве" заявил о ряде проблем, которые могут сопровождать переход россиян на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщает РИА Новости.

Онищенко рассказал об опасности четырехдневной рабочей недели

Терентьев заявил, что нововведение способно "перессорить россиян", усложнить расчет заработной платы, а также снизить эффективность труда. Схожего мнения придерживается кандидат экономических наук, глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.

Бунич заявил, что Россия еще не готова к четырехдневке, к тому же в условиях ограничений, вызванных пандемией, и массовом переходе на удаленную работу столь серьезные изменения в графике вызовут путаницу.

Ранее вопрос об укорачивании рабочей недели вновь поднял заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он выразил уверенность в необходимости сохранения вопросов трудового законодательства в текущей политико-экономической повестке.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Пресс-служба Госдумы РФ
ТЕГИ:Рынок ТрудаРоссиянеГосдума
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры