Депутат Госдумы сомневается в эффективности четырехдневной рабочей недели

Терентьев заявил, что нововведение способно "перессорить россиян", усложнить расчет заработной платы, а также снизить эффективность труда. Схожего мнения придерживается кандидат экономических наук, глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.

Бунич заявил, что Россия еще не готова к четырехдневке, к тому же в условиях ограничений, вызванных пандемией, и массовом переходе на удаленную работу столь серьезные изменения в графике вызовут путаницу.

Ранее вопрос об укорачивании рабочей недели вновь поднял заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он выразил уверенность в необходимости сохранения вопросов трудового законодательства в текущей политико-экономической повестке.