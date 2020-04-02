Россияне из-за COVID-19 практически отказались от снятия наличных
Сбербанк отмечает резкое снижение спроса клиентов на наличные рубли и иностранную валюту в условиях карантина. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на сообщении кредитной организации.
В нём отмечается, что снижение составляет 70% при снятии в офисах банка и 28% - в банкоматах. Кроме того, продажи и выдачи с вкладов долларов США снизились на 25% по сравнению с показателями предыдущей недели, подчеркивает РИА ФАН.
Как отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, падение спроса свидетельствует о сознательности наших соотечественников и повысившемся уровне финансовой грамотности - никто уже не скупает валюту, не запасается впрок наличными.
Ранее НСН писала, что Герман Греф призвал россиян как можно меньше пользоваться наличными деньгами в связи с распространением коронавируса. В этом глава Сбербанка предлагает сослаться китайский опыт. Он подчеркнул, что в нашей стране достаточно развиты цифровые формы платежей и дистанционные сервисы, которые позволяют гражданам практически полностью отказаться от использования наличных средств.
Кроме того, в Роспотребнадзоре заявили, что в условиях распространения коронавируса бесконтактные платежи — это наиболее безопасный метод.
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