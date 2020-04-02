Россияне из-за COVID-19 практически отказались от снятия наличных

Сбербанк отмечает резкое снижение спроса клиентов на наличные рубли и иностранную валюту в условиях карантина. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на сообщении кредитной организации.

В нём отмечается, что снижение составляет 70% при снятии в офисах банка и 28% - в банкоматах. Кроме того, продажи и выдачи с вкладов долларов США снизились на 25% по сравнению с показателями предыдущей недели, подчеркивает РИА ФАН.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, падение спроса свидетельствует о сознательности наших соотечественников и повысившемся уровне финансовой грамотности - никто уже не скупает валюту, не запасается впрок наличными.