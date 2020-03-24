Банк России рекомендовал ограничить выдачу наличных в банкоматах

Российским банкам следует по возможности ограничить приём и выдачу банкнот в банкоматах замкнутого цикла, в которых денежные купюры принимаются от одного клиента и без обработки выдаются другому. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Банка России.