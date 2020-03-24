Банк России рекомендовал ограничить выдачу наличных в банкоматах

Российским банкам следует по возможности ограничить приём и выдачу банкнот в банкоматах замкнутого цикла, в которых денежные купюры принимаются от одного клиента и без обработки выдаются другому. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Банка России.

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Это одна из рекомендаций ЦБ в рамках профилактики для противодействия коронавирусу. Банк России также просит регулярно проводить дезинфекцию банкоматов и терминалов. Перед загрузкой банкнот в банкоматы или выдачей наличных клиенту следует выдержать денежные знаки в кредитной организации «в течение срока, обеспечивающего гарантированную гибель вируса», указано в сообщении.

В нынешней ситуации предпочтительнее безналичная форма оплаты, говорят в ЦБ.

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ФОТО: flickr.com
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