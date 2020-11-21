Россияне исключили Меладзе из пятерки звезд новогодних «огоньков»

В первую пятерку звезд «голубых огоньков» россияне включили Аллу Пугачеву, Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Светлану Лободу и Зиверта. Меладзе оказался только во второй пятерке артистов среди Макса Барских, Сергея Лазарева, Егора Крида и Дмитрия Нагиева.

При этом сообщается, что смотреть новогодние телешоу планируют после полуночи только 12 процентов респондентов, у 32 процентов они будут включены «для фона».

Вообще не планируют смотреть новогодние программы по телевизору 38 процентов россиян, отмечает Газета.ru.

Напомним, 14 ноября заслуженный артист России Валерий Меладзе призвал эстрадных исполнителей бойкотировать съемки в новогодних телепрограммах, чтобы привлечь внимание граждан к потерявшим работу из-за пандемии музыкантам.

Ранее лидер группы «Ногу Свело!» Максим Покровский на брифинге НСН иронично отреагировал на призыв певца.



«В этом есть доля здравого смысла, но от этого пострадаю как минимум я. Потому что посмотреть новогоднее шоу и изойти желчью - это одно из моих любимых занятий. Валера, забери свои слова назад! Что я теперь буду делать за новогодним столом?» - сказал музыкант.

