«Ундервуд» поддержал новогодний бойкот Меладзе
Владимир Ткаченко в эфире НСН поддержал призыв Валерия Меладзе бойкотировать съемки в новогодних телепрограммах.
Заслуженный артист России Валерий Меладзе призвал эстрадных исполнителей бойкотировать съемки в новогодних телепрограммах, чтобы привлечь внимание граждан к потерявшим работу из-за пандемии музыкантам.
Музыкант, участник группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко в эфире НСН поддержал Меладзе, отметив, что музыкальная отрасль рухнула.
«Тема больная. Не могу не присоединиться к обращению Валерия Меладзе по поводу «Голубых огоньков» и прочего. Отрасль рухнула, артисты остались без работы. Это невыносимый и тяжелый период. У нас вчера был концерт в Симферополе, что будет дальше – непонятно. Неизвестно, когда наша отрасль вернется к жизни», – сказал он.
Позднее Меладзе отказался от идеи бойкота, посчитав, что она не будет популярна среди артистов. Вместо этого певец записал видеообращение к российским врачам, в котором попросил дать ему доступ в красные зоны ковидных стационаров, чтобы он мог там выступить.
Также Владимир Ткаченко в эксклюзивном интервью НСН поздравил группу «Чайф» с 35-летием, пожелав им все же отыграть юбилейный концерт.
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