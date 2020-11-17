«Ундервуд» поддержал новогодний бойкот Меладзе

Владимир Ткаченко в эфире НСН поддержал призыв Валерия Меладзе бойкотировать съемки в новогодних телепрограммах.

Заслуженный артист России Валерий Меладзе призвал эстрадных исполнителей бойкотировать съемки в новогодних телепрограммах, чтобы привлечь внимание граждан к потерявшим работу из-за пандемии музыкантам.

Музыкант, участник группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко в эфире НСН поддержал Меладзе, отметив, что музыкальная отрасль рухнула.

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«Тема больная. Не могу не присоединиться к обращению Валерия Меладзе по поводу «Голубых огоньков» и прочего. Отрасль рухнула, артисты остались без работы. Это невыносимый и тяжелый период. У нас вчера был концерт в Симферополе, что будет дальше – непонятно. Неизвестно, когда наша отрасль вернется к жизни», – сказал он.

Позднее Меладзе отказался от идеи бойкота, посчитав, что она не будет популярна среди артистов. Вместо этого певец записал видеообращение к российским врачам, в котором попросил дать ему доступ в красные зоны ковидных стационаров, чтобы он мог там выступить.

Также Владимир Ткаченко в эксклюзивном интервью НСН поздравил группу «Чайф» с 35-летием, пожелав им все же отыграть юбилейный концерт.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:МузыкантыВладимир ТкаченкоУндервуд
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