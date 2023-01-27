Россияне хотят сами себе запрещать брать кредиты

Семь из десяти россиян готовы сами себе поставить запрет на выдачу кредитов. Такие данные приводятся в опросе сервиса SuperJob.

Ранее Центробанк анонсировал подготовку законопроекта, который позволит россиянам на портале госуслуг установить запрет на выдачу займов сами себе. В регуляторе считают, что это позволит предотвратить случаи мошенничества.

«Предложенные ЦБ РФ меры считают разумными 69% респондентов. 7% — против, они убеждены, что законопроект ограничивает финансовую свободу», - говорится в исследовании.

Примечательно, что подобной мерой готовы воспользоваться 76 процентов мужчин и только 59 процентов женщин. Стоит отметить, что в июне 2022 года, когда Банк России выступил с этой инициативой, поддерживали идею самозапрета 64 процента россиян.

Ранее генеральный директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов в эфире НСН заявил, что кредитные каникулы нужны всем россиянам, однако после их завершения есть риск не выдержать накопленную нагрузку, заявил в интервью НСН генеральный директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов.

