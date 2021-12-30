Россияне хотят, чтобы 31 декабря был выходным днем всегда

Из жителей мегаполисов активнее всего идею выходного в этот день поддерживают жители Волгограда и Казани – 89 и 88 процентов соответственно, передает РИА Новости.

В Москве положительно к инициативе относится 81% респондентов, в Санкт-Петербурге – 83 процента.

В 2022 году 31 декабря выходным праздничным днем объявлен не будет – он и так попадает на субботу. Ранее с инициативой закрепить в Трудовом кодексе последний день года в качестве выходного дня выступал депутат Госдумы Ярослав Нилов. Также об этом говорит глава Минтруда Антон Котяков.

Ранее Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить новогодние праздники из-за экстремального скачка смертности, присоединив эти дни к отпускам россиян. Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов ответил на это Тelegram-каналу «Радиоточка НСН», что длинные новогодние каникулы нельзя отменять, потому что это единственная возможность для россиян провести больше времени со своими детьми.

