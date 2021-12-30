Составлен список популярных фильмы в новогоднюю ночь

Набольшее количество просмотров в прошлый Новый год получил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!». 17% зрителей выбрали комедию «Один дома», 13% предпочли советский фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Далее в списке идут картины «Гринч — похититель Рождества» и «Гарри Поттер и философский камень».

Напомним, мелодраму режиссера Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» россияне чаще всего называли среди любимых лент времен СССР в опросе ВЦИОМом, проведенном совместно с РБК в рамках спецпроекта «30 лет без СССР».

