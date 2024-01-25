Опрос: Удаленка позволила россиянам сократить расходы на 30-50%

Удаленный формат работы позволил россиянам уменьшить расходы на 30-50%, говорится в исследовании аналитиков сервиса видеосвязи «Контур.Толк».

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Согласно опросу, 67% респондентов работают в офисе, 17% - в гибридном формате, и 16% - полностью удаленно. Основными причинами перехода на удаленную работу являются желание сохранить баланс между работой и личной жизнью, возможность работать из любой точки мира, а также снижение расходов. Удаленные работники экономят ежемесячно до 30 тысяч рублей и более.


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ФОТО: pixabay.com
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