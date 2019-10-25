Собчак: Интернет-мошенники пользуются мной для обмана людей

Телеведущая Ксения Собчак пожаловалась на интернет-мошенников, которые обирают людей в сети от ее имени. Ранее экс-кандидат в президенты РФ опубликовала в своем Instagram ролик, в котором заявила о розыгрыше премиального автомобиля и других ценных призов. Этим тут же воспользовались злоумышленники: они создали липовые страницы и начали сбор денег. К примеру, редакция НСН наткнулась на рекламу в Facebook, которая от имени Собчак предлагала пройти «опрос» и получить гарантированное денежное вознаграждение. Правда, для получения этих денег нужно было сперва совершить «идентификационный платеж».

Сама Ксения Собчак поспешила заявить, что к этим «сборам» она никакого отношения не имеет. В интервью НСН она подчеркнула, что никогда не просит денег с подписчиков.