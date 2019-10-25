Собчак: Интернет-мошенники пользуются мной для обмана людей
Телеведущая в эфире НСН призвала не верить "опросам" в интернете, которые от ее имени обещают "гарантированные призы".
Телеведущая Ксения Собчак пожаловалась на интернет-мошенников, которые обирают людей в сети от ее имени. Ранее экс-кандидат в президенты РФ опубликовала в своем Instagram ролик, в котором заявила о розыгрыше премиального автомобиля и других ценных призов. Этим тут же воспользовались злоумышленники: они создали липовые страницы и начали сбор денег. К примеру, редакция НСН наткнулась на рекламу в Facebook, которая от имени Собчак предлагала пройти «опрос» и получить гарантированное денежное вознаграждение. Правда, для получения этих денег нужно было сперва совершить «идентификационный платеж».
Сама Ксения Собчак поспешила заявить, что к этим «сборам» она никакого отношения не имеет. В интервью НСН она подчеркнула, что никогда не просит денег с подписчиков.
«Есть мой гив, этот ролик размещен в моем Instagram, и переход на эту ссылку только в моем Instagram. Я никогда не прошу людей переводить мне никакие деньги, это бесплатная лотерея, в результате которой кто-то получит автомобиль. Мошенники берут это видео, технически это элементарно, ставят это на другую историю и призывают перейти на другую ссылку. Соответственно, я всем подписчикам говорю, переходите по ссылке только в мой аккаунт, который сертифицирован звездочкой, все остальное ко мне отношения не имеет. По такой же схеме это происходит с Максимом Галкиным, к сожалению, и с Тимати. Это интернет-мошенничество», - сказала она.
Напомним, в сентябре Ксения Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Телеведущая и ее избранник в Грибоедовский ЗАГС на черном катафалке, украшенном красными цветами. При этом на боку автомобиля красовалась надпись: «Пока смерть не разлучит нас».
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