«Это очень распространенное нарушение, люди часто пренебрегают правилами безопасности и перевозки детей, как будто им их совсем не жалко, или у них много жизней. Они возят их и на переднем сиденье и без кресла, это значит, что дети манипулируют родителями, хотя ребенка необходимо приучать к поездкам в удерживающем устройстве. Надо донести до него, что это необходимость, а до тех пор, пока мы будем покупать неправильные кресла, продавать заглушки для ремней безопасности, такая вакханалия будет продолжаться. Увеличение штрафов логично: мы живем в развитой стране, где за жизнь каждого человека борются, а тем более за детей», — отметил он.

Хайцеэр добавил, что для улучшения ситуации необходимо не только повышать штрафы, но и следить за производителями автокресел.



«Для того чтобы удерживающее устройство соответствовало всем параметрам, и не продавались подделки, все детские кресла должны быть сертифицированы. Система должна объяснять, какие характеристики нужны им, пока ответ на этот вопрос дают только несколько немецких производителей, но есть уже и российская компания, которая соответствует мировым стандартам. Использование неправильных механизмов — все равно, что не иметь их», — заключил он.

Ранее вице-президент автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в разговоре с НСН назвал безумными идеи повысить налоги на автомобили старше 15 лет в России.

