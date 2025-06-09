«Боремся за каждую жизнь»: Эксперт поддержал увеличение штрафов за детские кресла
Детское кресло — это не прихоть, а важнейшая необходимость, заявил НСН Ян Хайцеэр.
Повышение штрафов за нарушение правил перевозки ребенка абсолютно логично, рассказал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с НСН.
Госдума планирует рассмотреть законопроект об увеличении штрафов за нарушение правил перевозки детей в автомобилях. Об этом говорится в карточке законодательной инициативы. Предлагается поднять административный штраф за нарушение требований к перевозке детей для граждан с трех тысяч до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — с 25 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических — со 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Хайцеэр подчеркнул, что эта мера правильная.
«Это очень распространенное нарушение, люди часто пренебрегают правилами безопасности и перевозки детей, как будто им их совсем не жалко, или у них много жизней. Они возят их и на переднем сиденье и без кресла, это значит, что дети манипулируют родителями, хотя ребенка необходимо приучать к поездкам в удерживающем устройстве. Надо донести до него, что это необходимость, а до тех пор, пока мы будем покупать неправильные кресла, продавать заглушки для ремней безопасности, такая вакханалия будет продолжаться. Увеличение штрафов логично: мы живем в развитой стране, где за жизнь каждого человека борются, а тем более за детей», — отметил он.
Хайцеэр добавил, что для улучшения ситуации необходимо не только повышать штрафы, но и следить за производителями автокресел.
«Для того чтобы удерживающее устройство соответствовало всем параметрам, и не продавались подделки, все детские кресла должны быть сертифицированы. Система должна объяснять, какие характеристики нужны им, пока ответ на этот вопрос дают только несколько немецких производителей, но есть уже и российская компания, которая соответствует мировым стандартам. Использование неправильных механизмов — все равно, что не иметь их», — заключил он.
Ранее вице-президент автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в разговоре с НСН назвал безумными идеи повысить налоги на автомобили старше 15 лет в России.
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