Россияне бросились закупать еду в интернете
В первом полугодии 2021 значительно выросли онлайн-продажи еды в России. Они увеличились в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Infoline. По оценкам компании, объемы торговли продуктами питания за период с января по июнь превысили 150 миллиардов рублей. Такой повышенный спрос аналитики связали с пандемией коронавируса.
Ранее Роспотребнадзор распорядился привить 60% курьеров в Москве. Постановление коснулось сфер общественного питания, образования и торговли.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru