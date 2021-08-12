Россияне бросились закупать еду в интернете

В первом полугодии 2021 значительно выросли онлайн-продажи еды в России. Они увеличились в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Infoline. По оценкам компании, объемы торговли продуктами питания за период с января по июнь превысили 150 миллиардов рублей. Такой повышенный спрос аналитики связали с пандемией коронавируса.

Ранее Роспотребнадзор распорядился привить 60% курьеров в Москве. Постановление коснулось сфер общественного питания, образования и торговли.



