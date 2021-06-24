Роспотребнадзор распорядился привить 60% курьеров в Москве
Московское управление Роспотребнадзора обязало привить от COVID-19 60% сотрудников в службах доставки, сообщается на сайте ведомства.
Ранее, 15 июня, вышло постановление, согласно которому в организациях должно привиться больше половины сотрудников. Это коснулось сфер общественного питания, образования и торговли. Отказавшихся от вакцинации отстранят от работы и лишат зарплаты, если у них нет медицинских противопоказаний.
Кроме того, в Москве с 28 июня в рестораны и кафе смогут попасть только те жители, которые привились от коронавируса, имеют противопоказания к вакцинации либо сдали ПЦР-тест с отрицательным результатом, пишет телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+17 594 / сут.
Умерли
131 тыс.+548 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+12 660 / сут.
- Врач предупредила о риске кишечных инфекций в жару
- Детей в сопровождении взрослых будут пускать в кафе без QR-кодов
- ФСБ задержала жителя Крыма, работавшего на украинские спецслужбы
- Собянин: летние веранды кафе и ресторанов можно посещать без QR-кода
- Роспотребнадзор распорядился привить 60% курьеров в Москве
- В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности
- «Можем бомбить». МИД РФ прокомментировал инцидент с эсминцем у берегов Крыма
- Император Японии выразил обеспокоенность из-за проведения Олимпиады в пандемию
- Володин призвал пресечь торговлю сертификатами о вакцинации
- Вакцинированные работники сферы услуг продолжат носить маски и перчатки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru