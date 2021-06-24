Роспотребнадзор распорядился привить 60% курьеров в Москве

Ранее, 15 июня, вышло постановление, согласно которому в организациях должно привиться больше половины сотрудников. Это коснулось сфер общественного питания, образования и торговли. Отказавшихся от вакцинации отстранят от работы и лишат зарплаты, если у них нет медицинских противопоказаний.

Кроме того, в Москве с 28 июня в рестораны и кафе смогут попасть только те жители, которые привились от коронавируса, имеют противопоказания к вакцинации либо сдали ПЦР-тест с отрицательным результатом, пишет телеканал «360».

