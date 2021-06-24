Роспотребнадзор распорядился привить 60% курьеров в Москве

Московское управление Роспотребнадзора обязало привить от COVID-19 60% сотрудников в службах доставки, сообщается на сайте ведомства.

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Ранее, 15 июня, вышло постановление, согласно которому в организациях должно привиться больше половины сотрудников. Это коснулось сфер общественного питания, образования и торговли. Отказавшихся от вакцинации отстранят от работы и лишат зарплаты, если у них нет медицинских противопоказаний.

Кроме того, в Москве с 28 июня в рестораны и кафе смогут попасть только те жители, которые привились от коронавируса, имеют противопоказания к вакцинации либо сдали ПЦР-тест с отрицательным результатом, пишет телеканал «360».

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ФОТО: Владимир Астапкович//РИА Новости
ТЕГИ:РоспотребнадзорВакцинацияМосква
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