Россияне больше всего хотят прочесть автобиографии Владимира Путина и Джонни Деппа
Больше всего россияне желают прочесть автобиографию президента РФ Владимира Путина. Как говорится в совместном исследовании сервиса цифровых книг «Литрес» и книжных магазинов «Читай-город», поступившем в распоряжение НСН, об этом заявили 31% опрошенных.
Второй по популярности стала возможная автобиография основателя мессенджера Telegram Павла Дурова - прочесть её изъявили желание 24% россиян. Ещё 22% респондентов отметили, что их заинтересовала бы подобная книга, написанная народным артистом РФ Константином Хабенским.
Также в ТОП-10 попали шоумен и комик Павел Воля (20%), народный артист РФ Сергей Безруков (16%), актёр Сергей Бурунов (15%), супермодель Ирина Шейк (14%), писатель Виктор Пелевин (13%), глава МИД РФ России Сергей Лавров (12%) и рэпер Баста (10%).
Что касается зарубежных исполнителей, то большинство россиян хотели бы прочитать автобиографию актёра Джонни Деппа - об этом заявили 40% опрошенных. В ТОП-5 также вошли автор книг о Гарри Поттере писательница Джоан Роулинг (32%), и голливудские звёзды Киану Ривз (26%), Леонардо Ди Каприо (24%) и Анджелина Джоли (22%).
Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что произведения Фёдора Достоевского превосходят книги по психологии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru