Россияне больше не смогут снизить ставку по ипотеке

В связи с введением ипотечного стандарта некоторые программы, такие как опция «купи ипотечную ставку», уйдут в прошлое, заявил президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин. Его слова приводит NEWS.ru.

«Покупка своей ставки» подразумевает внесение определенной суммы клиентом и получение более выгодных условий по ипотеке, напомнил Шурыгин.