Россияне больше не смогут снизить ставку по ипотеке
В связи с введением ипотечного стандарта некоторые программы, такие как опция «купи ипотечную ставку», уйдут в прошлое, заявил президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин. Его слова приводит NEWS.ru.
«Покупка своей ставки» подразумевает внесение определенной суммы клиентом и получение более выгодных условий по ипотеке, напомнил Шурыгин.
Эксперт отметил, что это коснется и других ипотечных программ. Они уйдут в прошлое, так как не соответствуют требованиям ипотечного стандарта.
Ранее почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев заявил НСН, что выдача ипотеки под 6% семье, которая обещает за два года родить ребенка, может привести к тупиковой ситуации, так как никто не сможет гарантировать такой исход.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru