Россияне больше не смогут снизить ставку по ипотеке

В связи с введением ипотечного стандарта некоторые программы, такие как опция «купи ипотечную ставку», уйдут в прошлое, заявил президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин. Его слова приводит NEWS.ru.

«Покупка своей ставки» подразумевает внесение определенной суммы клиентом и получение более выгодных условий по ипотеке, напомнил Шурыгин.

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Эксперт отметил, что это коснется и других ипотечных программ. Они уйдут в прошлое, так как не соответствуют требованиям ипотечного стандарта.

Ранее почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев заявил НСН, что выдача ипотеки под 6% семье, которая обещает за два года родить ребенка, может привести к тупиковой ситуации, так как никто не сможет гарантировать такой исход.


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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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