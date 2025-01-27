«А если не получится?»: Риелторы не поддержали льготную ипотеку за обещание родить

«Напрягает момент, что будет с семьями, которые не смогут выполнить обязательство. Какое-то количество людей попробуют это сделать, а что делать, если не получится? Это тупиковая ситуация. Им придется платить по актуальной ставке? А они, допустим, старались, но не получилось. Возможно, что люди, которые брали под 6%, по обычной ставке уже не потянут платить. Рынок схлопнулся, потому что даже под 16% в 2023 году люди не могли идти на сделки. Низкая ставка по ипотеке не должна влиять на жизнь людей в этом вопросе. Это не очень понятная перспектива», - отметил он.

По словам Апрелева, логичнее и эффективнее было бы распространить семейную ипотеку на вторичное жилье.

«Я бы поддержал ситуацию, когда ипотека выдается под 6%, когда женщина уже беременная. С другой стороны, если мы приравняем эту молодую семью к семье с двумя детьми, это будет не совсем справедливо. Эта очень непростая история, потому что сейчас у нас льготы предоставляются молодым семьям при определенных условиях и семьям с детьми. Проще тогда просто расширить рамки – сначала для семей, которые ждут второго ребенка. Но надо понимать, сколько людей сегодня могут взять такую ипотеку с учетом первоначального взноса и так далее. Мне больше понравилась идея распространить льготную ипотеку для семей на вторичное жилье в тех городах, где не строится новое жилье. Это позволит удвоить потенциальную аудиторию. Семейная ипотека на вторичный рынок не распространяется до сих пор, что странно. Это ограничивает права семей в большинстве регионов», - подытожил собеседник НСН.

Выдача ипотеки в 2024 году обвалилась почти на 40%, подсчитали аналитики института развития «Дом.РФ». Так, по итогам года банки выдали 1,3 миллиона ипотечных кредитов на сумму 4,9 триллиона рублей. Это на 36% меньше результатов 2023 года в количественном выражении, а также на 39% меньше – в денежном эквиваленте, передает «Радиоточка НСН».

