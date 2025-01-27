«А если не получится?»: Риелторы не поддержали льготную ипотеку за обещание родить
Константин Апрелев заявил НСН, что логичнее и эффективнее было бы распространить семейную ипотеку на вторичное жилье.
Выдача ипотеки под 6% семье, которая обещает за два года родить ребенка, может привести к тупиковой ситуации, так как никто не сможет гарантировать такой исход, заявил НСН почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.
Представители строительной отрасли ранее предложили идею выдачи ипотеки для бездетных семей под 6% в обмен на обещание родить малыша в ближайшие два года. Фактический процент будет рыночным, но большую часть их выплаты возьмет на себя государство. Если обещание не будет выполнено, процентная ставка будет изменена на актуальную. Апрелев уверен, что это слишком рискованная схема.
«Напрягает момент, что будет с семьями, которые не смогут выполнить обязательство. Какое-то количество людей попробуют это сделать, а что делать, если не получится? Это тупиковая ситуация. Им придется платить по актуальной ставке? А они, допустим, старались, но не получилось. Возможно, что люди, которые брали под 6%, по обычной ставке уже не потянут платить. Рынок схлопнулся, потому что даже под 16% в 2023 году люди не могли идти на сделки. Низкая ставка по ипотеке не должна влиять на жизнь людей в этом вопросе. Это не очень понятная перспектива», - отметил он.
По словам Апрелева, логичнее и эффективнее было бы распространить семейную ипотеку на вторичное жилье.
«Я бы поддержал ситуацию, когда ипотека выдается под 6%, когда женщина уже беременная. С другой стороны, если мы приравняем эту молодую семью к семье с двумя детьми, это будет не совсем справедливо. Эта очень непростая история, потому что сейчас у нас льготы предоставляются молодым семьям при определенных условиях и семьям с детьми. Проще тогда просто расширить рамки – сначала для семей, которые ждут второго ребенка. Но надо понимать, сколько людей сегодня могут взять такую ипотеку с учетом первоначального взноса и так далее. Мне больше понравилась идея распространить льготную ипотеку для семей на вторичное жилье в тех городах, где не строится новое жилье. Это позволит удвоить потенциальную аудиторию. Семейная ипотека на вторичный рынок не распространяется до сих пор, что странно. Это ограничивает права семей в большинстве регионов», - подытожил собеседник НСН.
Выдача ипотеки в 2024 году обвалилась почти на 40%, подсчитали аналитики института развития «Дом.РФ». Так, по итогам года банки выдали 1,3 миллиона ипотечных кредитов на сумму 4,9 триллиона рублей. Это на 36% меньше результатов 2023 года в количественном выражении, а также на 39% меньше – в денежном эквиваленте, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В России выявили новую мошенническую схему с переводами денег от украинцев
- Путин и Лула да Силва обсудили украинский конфликт и сотрудничество в БРИКС
- Главу Минобороны Украины Умерова заподозрили в злоупотреблении властью
- В Ростове-на-Дону арестовали 11 подозреваемых в похищении военных
- В Балашихе на балконе взорвался газовый баллон
- Прокуратура потребовала пересмотреть приговор певцу Шарлоту
- Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о кинопробах в колонии
- Словацкая оппозиция обвинила противников санкций против России в госизмене
- Актриса Лужина пожаловалась на боли в сердце из-за мошенников
- Великобритания ввела новые санкции против Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru