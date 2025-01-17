СМИ: В России продолжили программу льготной ипотеки для чиновников
В России продолжили программу льготной ипотеки под 12% для чиновников, сообщает РБК.
Она появилась в середине 2024 года. Из постановления кабмина следует, что эксперимент завершат 1 февраля 2027 года. После этого будет определено, стоит ли продолжить программу на регулярной основе или можно ограничиться единовременными субсидиями госслужащим на покупку жилья, которые существуют и в настоящее время.
Предполагается, что льготная ипотека для чиновников будет компенсировать из бюджетных средств не только процентную ставку, но и стоимость самого приобретаемого жилья, в строго определенных пределах.
Ранее стало известно, что выдача ипотеки в 2024 году обвалилась почти на 40%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru