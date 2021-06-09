Россиянам запретят выгуливать животных пьяными

Кроме того, предполагается установить новые требования к содержанию домашних животных. Отмечается, что власти могут указать допустимый размер поводка и даже ограничить число питомцев, которые могут жить в одной квартире.

Правительство поручило установить финансирование дополнительных полномочий, однако авторы инициативы посчитали, что лишние затраты не понадобятся.

