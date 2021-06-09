Россиянам запретят выгуливать животных пьяными
Гражданам в состоянии алкогольного опьянения и детям до 14 лет запретят выгуливать домашних питомцев. Соответствующую инициативу Совета Федерации поддержал кабмин, сообщили «Известия».
Кроме того, предполагается установить новые требования к содержанию домашних животных. Отмечается, что власти могут указать допустимый размер поводка и даже ограничить число питомцев, которые могут жить в одной квартире.
Правительство поручило установить финансирование дополнительных полномочий, однако авторы инициативы посчитали, что лишние затраты не понадобятся.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru