Россиянам запретят выгуливать животных пьяными

Гражданам в состоянии алкогольного опьянения и детям до 14 лет запретят выгуливать домашних питомцев. Соответствующую инициативу Совета Федерации поддержал кабмин, сообщили «Известия».

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Кроме того, предполагается установить новые требования к содержанию домашних животных. Отмечается, что власти могут указать допустимый размер поводка и даже ограничить число питомцев, которые могут жить в одной квартире.

Правительство поручило установить финансирование дополнительных полномочий, однако авторы инициативы посчитали, что лишние затраты не понадобятся.

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