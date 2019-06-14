Россиянам запретят сожительствовать с крокодилами и пингвинами
Россиянам запретят держать дома волков и крокодилов. Правительство расширило список диких животных, которых нельзя будет завести. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий проект постановления.
Изначально в список запрещенных животных хотели включить только медведей, скорпионов, страусов, бегемотов, жирафов, гепардов, пантер и рысей, а также моржей и тюленей, ядовитых змей и пауков, дикобразов, пеликанов и журавлей. Теперь к ним добавятся питоны длиннее четырех метров, еще несколько видов пауков, крокодилы, антилопы гну, вараны, крокодилы. Под запрет также попадут волки, собаки динго, лисы и еще ряд животных, отмечает Газета.ру.
Эти правила обосновываются опасностью зверей для владельцев, а также неблагоприятным влиянием непривычной среды на самих животных.
Напомним, что в конце 2018 года в России приняли закон «Об ответственном отношении к животным».
Между тем, ученые из Швеции и Великобритании огласили результаты исследования, которые показали, что желание завести собаку заложено в человеке на клеточном уровне. Уточняется, что в опыте приняло участие более 35 тысяч пар близнецов, которые проживают на территории страны,
Ранее в эфире НСН руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачёв рассказал, как животные переносят утрату хозяев.
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