Россиянам запретят сожительствовать с крокодилами и пингвинами

Эти правила обосновываются опасностью зверей для владельцев, а также неблагоприятным влиянием непривычной среды на самих животных.

Напомним, что в конце 2018 года в России приняли закон «Об ответственном отношении к животным».

Между тем, ученые из Швеции и Великобритании огласили результаты исследования, которые показали, что желание завести собаку заложено в человеке на клеточном уровне. Уточняется, что в опыте приняло участие более 35 тысяч пар близнецов, которые проживают на территории страны,

Ранее в эфире НСН руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачёв рассказал, как животные переносят утрату хозяев.

