Желание завести питомца заложено генетически

Оказалось, что собак заводили либо оба из родственников, либо ни один из них. Такие результаты ученые связали с тем, что генетически близнецы абсолютно идентичны. Напротив у разнояйцевых братьев и сестер такой закономерности обнаружено не было. Именно эти статистические данные убедили ученых. По их мнению, генетическая предрасположенность имеет огромный вес для принятия решения завести питомца.

Ранее в эфире НСН руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачёв рассказал, как животные переносят утрату хозяев.

