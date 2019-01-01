Желание завести питомца заложено генетически
Ученые из Швеции и Великобритании огласили результаты исследования, которые показали, что желание завести собаку заложено в человеке на клеточном уровне. Уточняется, что в опыте приняло участие более 35 тысяч пар близнецов, которые проживают на территории страны, пишут «Дни.ру».
Оказалось, что собак заводили либо оба из родственников, либо ни один из них. Такие результаты ученые связали с тем, что генетически близнецы абсолютно идентичны. Напротив у разнояйцевых братьев и сестер такой закономерности обнаружено не было. Именно эти статистические данные убедили ученых. По их мнению, генетическая предрасположенность имеет огромный вес для принятия решения завести питомца.
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