Спад ВВП может временно повысить доходы россиян

Переход экономики России в зону отрицательного роста не обязательно приведет к снижению благосостояния граждан. Об этом aif.ru сообщил первый заместитель руководителя департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев, отметив, что в периоды спада компании часто перераспределяют средства от инвестиций к зарплатам и премиям, что краткосрочно повышает доходы работников. Однако такой эффект недолговечен, так как при продолжительном снижении производства позитивные эффекты быстро исчезают.

По данным экспертов и профильных ведомств, рост ВВП замедляется: 1,4% в первом квартале, 1,1% во втором и 0,6% в третьем. По итогам года показатель может составить около 1%, а в 2026-м возможен уход в отрицательные значения или стагнацию. Толкачев отметил, что схожие процессы наблюдались в СССР в 1987-1988 годах, когда сокращение инвестиций и рост выплат работникам привели к дефициту и скрытой инфляции.