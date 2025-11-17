Спад ВВП может временно повысить доходы россиян
Переход экономики России в зону отрицательного роста не обязательно приведет к снижению благосостояния граждан. Об этом aif.ru сообщил первый заместитель руководителя департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев, отметив, что в периоды спада компании часто перераспределяют средства от инвестиций к зарплатам и премиям, что краткосрочно повышает доходы работников. Однако такой эффект недолговечен, так как при продолжительном снижении производства позитивные эффекты быстро исчезают.
По данным экспертов и профильных ведомств, рост ВВП замедляется: 1,4% в первом квартале, 1,1% во втором и 0,6% в третьем. По итогам года показатель может составить около 1%, а в 2026-м возможен уход в отрицательные значения или стагнацию. Толкачев отметил, что схожие процессы наблюдались в СССР в 1987-1988 годах, когда сокращение инвестиций и рост выплат работникам привели к дефициту и скрытой инфляции.
Экономист считает, что главная задача 2026 года — запуск нового витка экономического роста. Он предлагает смягчить денежно-кредитную политику, снизить ключевую ставку и расширить корпоративное кредитование, включая схемы под залог векселей.
По словам Толкачева, достижение инфляции в 4% не является самоцелью. Он напоминает, что в 1999–2007 годах экономика росла при двузначной инфляции. Куда важнее, по его мнению, создать условия для устойчивого роста доходов, чтобы временное улучшение благосостояния в период спада переросло в долгосрочную позитивную динамику, передает «Радиоточка НСН».
