Россиянам увеличат оплату сверхурочной работы
Россиянам увеличат оплату сверхурочной работы, пишут «Ведомости».
Законопроект разработали после жалобы сторожа, который подсчитал, что за подработку ночью он получал намного меньше, чем если бы работал ночью постоянно.
Теперь власти хотят доплачивать с учетом фактических результатов труда — за первые два часа не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере.
Самый большой рост зарплат в 2023 году произошел в Москве в IT-отрасли (8,1%), строительстве (6,9%), маркетинге (6,6%) и банковской сфере (6,2%), рассказала глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова «Радиоточке НСН».
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