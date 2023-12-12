Россиянам увеличат оплату сверхурочной работы

Законопроект разработали после жалобы сторожа, который подсчитал, что за подработку ночью он получал намного меньше, чем если бы работал ночью постоянно.



Теперь власти хотят доплачивать с учетом фактических результатов труда — за первые два часа не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере.

Самый большой рост зарплат в 2023 году произошел в Москве в IT-отрасли (8,1%), строительстве (6,9%), маркетинге (6,6%) и банковской сфере (6,2%), рассказала глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова «Радиоточке НСН».

