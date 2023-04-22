Эксперт назвал категории россиян с самой большой пенсией
Жители Крайнего Севера с соответствующим трудовым стажем и представители тяжелых профессий смогут получать наиболее высокие пенсии в России. Об этом заявил член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, передает агентство «Прайм».
Эксперт указал, что размер пенсии у разных категорий россиян может отличаться, для каждой из профессий применяется свой порядок расчета выплат. Так, федеральным гражданским служащим, военнослужащим, космонавтам начисляется пенсия за выслугу лет.
«Для каждой из этих категорий предусмотрены особые условия ... Например, наличие стажа государственной гражданской службы в 2023 году должно составлять не менее 18 лет и шести месяцев», — уточнил Виноградов.
Пенсия за выслугу лет у федерального гражданского служащего составляет 45% среднемесячного заработка за вычетом страховой пенсии по старости или инвалидности, фиксированной выплаты и ее повышений. У военнослужащих со специальным стажем от 20 лет пенсия за выслугу составляет 50% соответствующих сумм денежного довольствия, за каждый год свыше 20-летнего стажа прибавляется еще 3% довольствия.
Кроме того, эксперт сообщил, что россияне с Крайнего Севера и приравненных к нему регионов получают надбавку за тяжелые условия труда независимо от квалификации и типа работы. Размер выплаты зависит от суровости климатических условий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru